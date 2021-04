"Já não sei há quanto tempo não entrava num ginásio", foi com estas palavras que Inês Folque começou por se dirigir aos seguidores da sua página de Instagram, onde destacou o regresso ao ginásio.

"Deixei de treinar antes de engravidar do Tomás. No mês em que perdi um bebé, andava a fazer estes treinos que ando a fazer agora e depois de ter passado por isso, mesmo não sabendo se os treinos tiveram algum impacto no que aconteceu, por prevenção, eliminei completamente o desporto com um mínimo de impacto, e quando descobri que estava à espera do meu [bebé] andei só a pé", recordou de seguida, não deixando de destacar:

"Atenção o que funciona com umas mulheres com outras pode ser diferente... Vale sempre a pena seguir os conselhos dos vossos médicos. Para algumas mulheres continuar os treinos pode ser fundamental".

"Um bocadinho depois de um ano do Tomás nascer voltei a treinar. Nas condições possíveis em nossa casa, e com as partilhas que tenho deixado aqui. Recomecei mais tarde do que queria, mas no meu tempo, o que acaba por ser fundamental para o foco. Gosto de ter esta possibilidade de fazer o treino em qualquer lado, mas não dispenso o ginásio se nada me impedir de lá ir. Não gosto de máquinas, de aulas de grupo (mas frequentei sempre algumas) nem de correr", acrescentou.

Na mesma publicação Inês Folque explicou também que "gosta de alguns desportos ao ar livre". "Mas ter um espaço com material que preciso para fazer o treino que sigo e poder sair de casa para esta rotina para mim torna-se parte da motivação", continuou.

Por isso, não deixou escapar a oportunidade de voltar ao ginásio, depois da reabertura que aconteceu esta segunda-feira, na segunda fase do desconfinamento.

"Desse lado..? Mães em pós-parto de volta aos treinos? O que sentiram mais dificuldade no regresso? Fãs de ginásios ou desportos ao livre", perguntou ainda às seguidoras.

Leia Também: Inês Folque leva filho a cortar o cabelo pela 1.ª vez. Eis o resultado