Esta terça-feira, dia 19 de março, celebra-se o Dia do Pai, uma data que Inês Folque assinalou na sua conta no Instagram com uma partilha especial.

A apresentadora publicou fotografias do marido, Gonçalo Ribeiro Telles, e dos dois filhos, Tomás, de três anos, e Francisco Xavier, de quase um.

"O super pai cá de casa, super-herói destas mini pessoas queridas. Um beijinho especial neste dia a quem já não tem pai. Pai é no dia de hoje e todos os dias, os que cá estão e os que já viraram estrela. Feliz Dia do Pai", escreveu a apresentadora.

