"Viemos festejar os 67 da melhor, no melhor brunch de Lisboa". Foi desta forma que Inês Folque começou a recente publicação que fez no Instagram e onde mostra a comemoração do aniversário da mãe.

Este fim de semana foi especial para a apresentadora e restante família, e o momento foi destacado na rede social.

"Andou a suspirar por um filho rapaz mas saíram-lhe três miúdas na rifa e o universo quis compensá-la, brindando-a com vários netos rapazolas", contou. "A verdade é que acho que dificilmente um filho rapaz a mimaria tanto como nós", acrescentou.

Na mesma publicação, explicou que "o melhor" que podem dar à mãe "é uma tarde relaxada de miúdas". "E foi esse mesmo o nosso presente deste ano", disse.

"Sem dúvida a nossa maior inspiração, um dos corações mais bonitos que conheço, o exemplo máximo de organização e arrumação, nosso porto seguro e apoio incondicional pela vida. Somos umas privilegiadas por tê-la como mãe. Por muitos mais anos a caminharmos de mãos dadas. Nós amamos-te, mãe", escreveu ainda.

Veja na publicação abaixo as imagens que acompanham a mensagem de Inês Folque.

