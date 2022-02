Inês Folque destacou nas stories da sua página de Instagram algumas imagens onde aparece de pijama, exibindo a (enorme) barriga de grávida.

"Estamos com este tamanha. Ps. Tenho de vos falar deste pijama. Não é publicidade, é só partilha para [grávidas] em luta e desconforto com pijamas que já só apertam ou assumidamente não servem", começou por dizer nas primeiras imagens, deixando desta forma uma dica a outras mulheres grávidas.

© Instagram_ines.folque

"Queria mesmo partilhar isto, porque andava numa luta com os meus pijamas. Morro de frio no inverno, tem mesmo de ser pijamas quentinhos e na gravidez confortáveis... que não apertem. Fiz tudo para não comprar, às tantas assumi a necessidade e comprei este. Quero partilhar porque estou mega feliz com esta decisão", acrescentou num vídeo.

"Dica boa para as [grávidas] a lutar contra as noites com pijamas que não servem. Encontrei este na Primark. Comprei o L, não aperta nada, o toque é uma loucura e é giríssimo (este é às risquinhas cor de rosa muito claro). É feito de plástico reciclado e há o mesmo modelo noutras cores, acho! Não me apetecia nada gastar uma fortuna até porque duvido que o use depois da gravidez (por causa do tamanho) e este é a um preço [bom]", acrescentou noutras imagens. Veja os vídeos na galeria.

Leia Também: Conforto e feminilidade na gravidez? Inspire-se neste look de Inês Folque