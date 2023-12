Inês Folque passou o fim de semana descontraído em Évora, com o marido e os dois filhos.

A apresentadora usou a sua conta no Instagram para partilhar um conjunto de fotografias encantadoras no campo com o companheiro, Gonçalo Ribeiro Telles, e os filhos, Tomás, de três anos, e Francisco Xavier, de um ano e meio.

"Fim de semana no campo para recarregar baterias a tempo do Natal", escreveu Inês na legenda das imagens, nas quais os meninos aparecem sorridentes, mostrando-se a interagir com os animais e também sentados num trator.

