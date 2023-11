Inês Folque publicou na manhã desta terça-feira, dia 28 de novembro, um conjunto de fotografias com os dois filhos.

Este é o resultado de uma sessão de Natal que a influenciadora digital fez com os dois rapazes, Tomás, de três anos, e Francisco Xavier, de um ano e meio, com a qual se mostrou muito satisfeita.

"Há quem não esteja preparado para a informação que trago... faltam três semanas e seis dias para o Natal (e aqui em casa ainda nem montámos as decorações!). Está oficialmente aberta a época mais bonita do ano no meu feed e tinha de ser com estas fotografias que me emocionam só de ver. No bosque do Pai Natal, o cenário perfeito para uma recordação que fica para sempre", escreveu Inês na legenda das fotografias.

De recordar que os dois meninos são fruto do casamento de Inês Folque com Gonçalo Ribeiro Telles.

