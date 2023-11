Foi uma das atrizes que fez parte da série juvenil 'Morangos Com Açúcar', da TVI, e também já somou alguns projetos televisivos no papel de apresentadora, como 'Uma Questão de Tempo' (da SIC Caras) ou 'Hoje é Domingo' (da RTP). Esta semana é a famosa que responde às perguntas da rubrica 'Quem Diria', do Fama ao Minuto. Saiba dez curiosidades sobre Inês Folque.

1. Qual a sua altura? E, já agora, que número calça?

1.63 e calço 37.

2. É de que signo?

Peixes.

3. Qual ou quais as alcunhas que tem entre familiares e amigos?

A minha mãe trata-me por Soquis. Há pessoas que me tratam por Nocas, Nês...

4. Alguma fobia ou medo que a faça trepar paredes?

Sou um bocadinho medricas, tenho várias fobias e medos. Tenho muito medo de andar de avião, mas ando. Odeio repteis, insetos...

5. É uma pessoa mais de cães ou de gatos? Nome do primeiro animal de estimação?

Cães! Chamava-se Lola.

6. Ídolo de infância que mais a tenha marcado? Algum crush na adolescência por alguém famoso?

O Nick Carter. Tenho fotografias minhas no meu quarto quando era pequena e tinha lá um póster dele, e não tinha posters de ninguém. Devo ter achado alguma graça ao Nick Carter.



7. Aquele alimento que não pode mesmo faltar na despensa ou frigorífico lá de casa, qual é?

Tomate.

8. Cozinhar, lavar a loiça, aspirar, passar a ferro... qual a tarefa doméstica que prefere?

Aspirar.

9. A série do momento que a faz ficar colada ao ecrã, qual é?

'The Good Doctor'.

10. Qual o seu clube de futebol?

Benfica (a única lá em casa).