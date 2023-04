Inês Aires Pereira surpreendeu os seguidores do Instagram ao partilhar esta quinta-feira, 13 de abril, uma fotografia na qual surge em topless.

A imagem surge depois de a atriz partilhar o look que irá exibir no episódio de sábado, 15 de abril, do 'Taskmaster' (da RTP1).

Em tom de brincadeira, Inês deixa no ar a possibilidade de no programa da próxima semana surgir assim... em topless. Será?

"Este é o kit do próximo programa", disse na primeira fotografia.



© Reprodução Instagram/ Inês Aires Pereira

"Este é o kit do futuro programa", escreveu, posando diante do espelho sem camisola ou soutien.



© Reprodução Instagram/ Inês Aires Pereira