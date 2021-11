Inês Aires Pereira já soube o sexo do segundo bebé e não resistiu em partilhar a novidade com os seguidores.

"Pronto! Acabaram-se as incertezas! Aqui está ele! Diz que isto é a pilinha! Está tudo óptimo com o bebé e comigo também. Acaba-se hoje a esperança de ser mais uma menina e abraço a ideia do casalinho piroso", escreveu.

Na mesma publicação, a atriz revelou ainda que a sua intuição também lhe dizia que esperava um menino: "Na verdade quando te olhei, meu bichinho, a mexer e com o coração a bater depois do susto, virei-me para o teu pai e disse: caraças! É um menino! Eu sei que é um menino".

Inês Aires Pereira, recorde-se, é já mãe de uma menina, a pequena Alice, de dois anos.

