O vídeo já conta com quase 100 mil visualizações após ter sido publicado esta sexta-feira, dia 19. Gonçalo Ícaro, um jovem cujo sonho é ser ator, publicou o desabafo na sua conta de Instagram no qual deixa um recado a Cristina Ferreira.

Em causa, conforme o próprio explica, está o facto de Francisca Gomes, filha da apresentadora da TVI Maria Cerqueira Gomes, ter sido escolhida para integrar o elenco da nova novela da estação.

"Cristina, deste a oportunidade a uma miúda de 18 anos, que já podia ter uma formação. Esta miúda, por ser filha de quem é - de uma apresentadora de televisão, de repente teve direito a um casting, que não chega a toda a gente, e é lhe dada de bandeja uma oportunidade com que muitos sonham", começou por referir.

"O que é bonito nesta profissão é irmos vivendo as coisas aos poucos. Não é entregarem-nos as coisas de bandeja, porque as pessoas no futuro nunca vão sentir a importância do feito delas", nota.

"As pessoas estão em casa confinadas, aborrecidas com tudo o que se passa, por não conseguirem trabalhar e têm de ler certas coisas como 'filha de apresentadora x, y, z da TVI com 55 mil seguidores consegue um lugar numa novela'", diz ainda, pedindo às pessoas que o comecem a seguir de forma a aumentar a possibilidade de ser escolhido.

Entretanto, termina: "Mas está tudo bem, Francisca, que te corra bem. Quero que toda a gente consiga, mas isto não é a melhor forma".

Já na descrição do vídeo, Gonçalo sublinha: "ATENÇÃO, ISTO NÃO É SOBRE A PESSOA QUE TEVE A OPORTUNIDADE, QUALQUER PESSOA NO LUGAR DELA ACEITARIA".

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Gonçalo Ícaro (@goncalo_icaro)

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes e a filha brilham em capa de revista