Jessica Athayde deixou um importante alerta nas stories da sua página de Instagram. Mãe do pequeno Oliver, a atriz lamentou as notícias que continuam a surgir de crianças que são aliciadas por predadores sexuais nas redes sociais, defendendo que os mais novos não devem ter acesso a este tipo plataformas, ainda mais sem o controlo parental.

"Estava a ler mais uma notícia sobre uma criança que foi aliciada por um gajo no TikTok, que se encontrou com este gajo, foi raptada, bem... uma criança com 12 anos. E eu pergunto: como é que os pais ainda acham que as crianças devem ter acesso às redes sociais? Como é que acham que as danças 'sexyzinhas' que metem as miúdas a fazer no TikTok é uma coisa saudável? Terem acesso a falar com qualquer pessoa do mundo inteiro, sem qualquer tipo de controlo, é seguro?", questiona, em tom de reflexão

"Vejo estas notícias semanalmente de predadores nojentos que andam na internet e mesmo assim continuo a ver pais que incentivam as crianças a terem redes sociais, a terem TikToks para as dancinhas, para isto e para aquilo. Não faz sentido!", acrescenta.

Por fim, defende: "Desculpem se isto me deixa nervosa, mas uma criança que tem acesso ao telefone e não tem qualquer tipo de controlo dos pais para estar nas redes sociais, não pode ser. Até consigo perceber miúdos que tenham o telefone e os pais controlam e sabem e gerem tudo de uma forma extremamente cuidadosa, mas uma criança ter acesso a ter uma conta de internet a falar com qualquer pessoa no mundo, não faz sentido".