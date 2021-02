Na tarde desta terça-feira, dia 2, Júlia Pinheiro esteve à conversa com Ricardo Silvestre, comandante dos Bombeiros Voluntários de Sintra, que confessou que irá ter a difícil tarefa de selecionar as pessoas a quem irá dar a vacina da Covid-19 em primeiro lugar.

Com estas palavras, a comunicadora não deixou de manifestar a sua profunda indignação para com uma recente polémica em Portugal e que dava conta de que profissionais de entidades públicas estavam a distribuir as vacinas a amigos e conhecidos, sem ter em conta os critérios de prioridade.

"Estou muito zangada, estou profundamente indignada com aquilo que tem vindo a ser divulgado em relação às vacinas e à forma pouco ética e para lá de reprovável", começou por dizer.

"As vacinas são um bem de saúde pública, para aqueles que precisam de mais cuidados.A ideia de que existem pequenos poderes em Portugal que fazem com que pessoas que têm a possibilidade de fazer escolhas para uma lista de prioritários para serem vacinados e que o façam em benefício de si próprios e das suas relações é para mim absolutamente abjeto. É moralmente degradante", declarou.

