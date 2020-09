Katie Holmes está mais apaixonada que nunca, apesar da polémica que surgiu por causa do seu namoro com o chef Emilio Vitolo. Conforme nota o Page Six, o casal foi visto a beijar-se em público no Central Park, Nova Iorque, indiferente aos olhares mais indiscretos.

A atriz, de 41 anos e o chef, de 33, mostram desta forma que a relação é para perdurar.

Importa notar que quando o seu namoro se tornou público foi revelado pela imprensa internacional que, anteriormente, Emilio estava noivo da designer Rachel Emmons, com quem se relacionava há 18 meses.

É alegado que Katie, mesmo sabendo que este era comprometido, envolveu-se com Vitolo, daí a polémica.

