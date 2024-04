A TVI revelou esta quinta-feira no Instagram quais a lista de popularidade dos concorrentes do 'Big Brother', com base nas sondagens ao público feitas nas stories.

Em primeiro lugar encontra-se Daniel, seguido de Gabriel e Renata.

Já os últimos lugares são ocupados por Daniela, Fábio e Catarina Sampaio, que está na última posição e também em risco de sair no próximo domingo, uma vez que está nomeada.

Veja abaixo a lista de preferências na íntegra.

1º Daniel

2º Gabriel

3º Renata

4º Carolina

5º André

6º Catarina Miranda

7º Margarida

8º Sérgio

9º Rita

10º David

11º Inês

12º Gil

13º João

14º Arthur

15º Alexandre

16º Bárbara

17º Daniela

18º Fábio

19º Catarina Sampaio

