Katy Perry foi uma das artistas que subiu ao palco durante o Fire Aid LA na quinta-feira, 30 de janeiro.

O concerto solidário contou com vários artistas de renome com o intuito de angariar dinheiro para ajudar as vítimas dos incêndios da Califórnia.

O evento viu nomes como Lady Gaga, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Red Hot Chilli Peppers, Joni Mitchell, e muitos outros, subirem ao palco.

Katy Perry partilhou alguns dos momentos da sua atuação na conta de Instagram.

