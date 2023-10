Inês Gutierrez tinha tudo pronto para desfilar na passadeira vermelha dos Globos de Ouro mas, à última da hora, acabou por falhar o evento.

A apresentadora, até hoje, mantém em segredo o motivo que a levou a ter de deixar passar a gala, tendo sido novamente questionada sobre este tema por uma seguidora das redes sociais.

"Quando vais contar aquilo que se passou nos Globos de Ouro?", escreveu uma fã, com Inês a dar a seguinte resposta: "Todos temos imprevistos na nossa vida, todos temos outras coisas a acontecer que/não dependem apenas de nós, e todos temos os nossos segredos... Só partilhei que tinha acontecido um imprevisto e que por isso não tinha conseguido ir porque já tinha partilhado que me estava a maquilhar e a preparar por aqui, e senti que tinha que dar uma justificação porque seria estranho dizer que fui, quando não fui, e quando me tinha mostrado por aqui a preparar. Espero que compreendam que nem tudo pode ser partilhado". Ora veja:



© Instagram/Inês Gutierrez

