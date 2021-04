Depois da morte e do funeral do príncipe Filipe, duque de Edimburgo, a Embaixada Britânica em Portugal resolveu prestar-lhe homenagem partilhando na sua conta oficial de Facebook um vídeo que recorda as suas visitas ao país.

"Recordamos com emoção alguns momentos das suas visitas ao país. O nosso pensamento está com a Família Real Britânica", pode ler-se na legenda da publicação.

As imagens em questão recordam precisamente as duas passagens do duque de Edimburgo e da rainha Isabel II por Portugal nos anos de 1957 e 1985.

Na galeria que se segue poderá ver as imagens que recordam a última passagem da rainha e do marido pelo Porto e Lisboa, em 1985. Já o vídeo de homenagem da embaixada pode ser visto aqui.

