No cinema foi, quase sempre, o herói. Na vida, há uma luta que será difícil de vencer. Aos 67 anos, Bruce Willis vive uma fase delicada depois de ter sido diagnosticado com demência frontotemporal.

Já em 2022, foi revelado que o ator sofria de afasia, uma doença neurológica, sabendo-se assim que estaria afastado o cenário de um regresso à sétima arte.

Através de um comunicado, a família de Bruce Willis explicou que existe agora um "diagnóstico concreto" sobre aquilo de que sofre o artista.

"A demência frontotemporal é uma doença cruel, da qual muitos de nós não ouvimos falar e que pode afetar toda a gente. Hoje em dia não tem tratamento, mas essa é uma realidade que esperamos poder alterar nos próximos anos", fez notar a família na nota divulgada.

Sem uma última obra que o permita despedir-se do cinema, a verdade é que a carreira de Bruce Willis fica marcada por grandes sucessos. Desde logo, importa destacar 'Pulp Fiction' (1994), considerada uma das mais importantes obras da indústria.

A saga 'Die Hard' (1988, 1990, 1995, 2007 e 2013), '12 Macacos' (1995), 'O Sexto Sentido' (1999) e 'O Protegido' (2000) ajudam a cimentar o estatuto deste ator como uma lenda, que talvez nunca mais seja esquecida.

Pela importância de Bruce Willis no mundo do cinema, o Fama ao Minuto destaca um frame do filme 'Die Hard - Assalto ao Arranha Céus' como a Imagem da Semana.

© Reprodução 'Die Hard - Assalto ao Arranha Céus'

