Os fãs de Matthew Perry ficaram emocionados com o tributo que Charlie Putt fez ao eterno Chandler Bing, da série 'Friends', durante um concerto na Austrália.

Sendo um grande fã da série, Charlie tocou ao piano a música da série, 'I’ll Be There For You', criada para a trama pelos The Rembrandts.

O tema, lançado em 1994, retrata a importância da amizade e surgiu a pedido do produtor Kevin Bright, que era fã do duo de rock.

"Ele e as guionistas, Marta Kauffman e David Crane, queriam uma canção adequada, não apenas alguma coisa que fosse idealizada por um escritor de jingles", notou o cantor Danny Wilde ao The Independent em 2011.

"Ele também queria uma banda a sério, que já tivesse algum sucesso", sublinha.

Recorde-se que Matthew Perry foi encontrado sem vida numa banheira de hidromassagem na sua casa, em Los Angeles, este sábado, 28 de outubro. O ator, de 54 anos, terá morrido, alegadamente, devido a um afogamento acidental.

As investigações sobre as causas da morte continuam a decorrer.

