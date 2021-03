Quando Ruth Sanz conheceu Iker Casillas, em 2002, o desportista madrileno namorava com aquela que, segundo a imprensa cor de rosa, terá sido o seu primeiro amor na adolescência, uma rapariga chamada Laura residente em Móstoles. Pouco depois, envolveram-se sexualmente. "Encontrávamo-nos habitualmente em minha casa porque ele ainda vivia com os pais em Boadilla del Monte", revela a ex-amante em declarações ao jornal espanhol El Mundo. O caso terá durado durante cerca de seis anos.

Numa fase inicial, Ruth Sanz terá estranhado o comportamento de Iker Casillas, mas com o passar do tempo habituou-se. "Eu pensava que ele não queria sair comigo à rua para não ser incomodado pelos adeptos e escondia-se nas escadas para não ser visto pelo porteiro", recorda a espanhola. "A primeira vez que entrou em minha casa foi a todas as divisões ver se lá estava mais alguém. Só faltou abrir os armários", garante. Nas poucas vezes que foram vistos em público, ele apresentou-a como amiga.

O guarda-redes do Real Madrid CF começou, entretanto, a namorar com a miss espanhola Eva González. "Ligava-me, às vezes, quando se aborrecia com ela", revela Ruth Sanz. Na altura, para o pressionar, sugeriu a Lydia Lozano, jornalista, uma das suas melhoras amigas, que os apanhasse juntos mas o fotógrafo enviado não conseguiu captar qualquer imagem por uma simples razão. "Estávamos sempre com as luzes apagadas", garante a ex-amante. "Ele dizia-me que a ia deixar mas eu depois comprava as revistas e via-o com ela. Ele mentia-me quando dizia que a ia deixar", desabafa. "Ele é básico, mentiroso, egoísta e desleal, mas admiro-o como profissional", assume, todavia.

Segundo Ruth Sanz, a relação terá terminado em 2008, um ano antes de Iker Casillas começar a namorar com Sara Carbonero. "Nunca me ofereceu nada nos anos nem no Dia de São Valentim. Nunca teve qualquer atenção comigo. Os jantares eram em minha casa, na sua ou na de algum colega do Real Madrid. Se íamos ao cinema, cada um pagava o seu bilhete", confidencia. "A sombra das infidelidades pairou (quase) sempre sobre o antigo capitão da equipa", afirmou publicamente ontem o jornalista Luis Fernando Lomo.

Segundo a imprensa espanhola, terá sido, alegadamente, uma nova traição a precipitar o fim do casamento de Sara Carbonero e Iker Casillas. A jornalista não terá gostado de umas mensagens de voz que terá ouvido e terá confrontado o antigo futebolista. A revista Semana apontou, na passada semana, o nome da cantora Sara Denez como sendo a nova amante do desportista, desvendando detalhes da escapada romântica que o casal teria feito a Sevilha, na Andaluzia. A artista, no entanto, desmentiu a publicação.