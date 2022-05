O vestido de Kim Kardashian esteve longe de ser a única polémica a resultar da icónica Met Gala. A dar que falar está o facto de um empresário e ativista sueco ter sido confundido com Jared Leto.

A produção usada por Fredrik Robertsson no evento fez com que ficasse (propositadamente) muito parecido ao famoso ator e cantor norte-americano. Foi impossível notar no local que não era Jared Leto quem desfilava na passadeira vermelha e a imprensa internacional chegou mesmo, numa fase inicial, a trocar as identidades.

