Kim Kardashian tornou-se o assunto do momento ao surgir na Met Gala, realizada na madrugada de terça-feira, com um icónico vestido usado por Marilyn Monroe. A peça apenas tinha sido vestida pela atriz norte-americana, em 1962, tendo sido feita à medida para a icónica cena em que esta cantou os parabéns ao presidente John F. Kennedy.

Tendo em conta a exclusividade do vestido, considerado uma peça de museu, a famosa socialite está a ser alvo de uma dura onda de críticas... particularmente devido ao facto de este não ser do seu tamanho.

Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não ficou indiferente à polémica e comentou o caso nas suas redes sociais.

"Diz a Kim que não se lembrou de nada mais americano do que a Marilyn, mas diz o povo que isto é um ultraje, uma pouca vergonha, uma busca desesperada por atenção, e que a pobre Marilyn deve estar a falecer pela segunda vez ao ver o seu vestido mais famoso no corpitxo de uma mana Kardashian", começou por declarar.

'Pipoca' lembrou que o vestido, desenhado por Jean Louis, foi vendido em leilão à Ripley's Believe It or Not!, por cerca de cinco milhões de dólares, e que desde então "vive no escuro, com a temperatura controlada, para não se danificar".

"Como se não bastasse, a fofa da Kim ainda achou boa ideia vir dizer que se sujeitou a toda uma provação para conseguir enfiar-se no vestido, que não podia ser alterado de jeito nenhum e que, vá, não era propriamente compatível com o tamanho do rabo dela", disse Ana Garcia Martins, referindo-se ao facto de a celebridade internacional ter revelado que emagreceu sete quilos em três semanas para caber na peça e ainda por ter "usou aquele sapatinho básico de stripper para ganhar uns centímetros, porque a Marilyn era mais alta".

"E já nem vamos falar do cabelo tingido de louro platinado ou do facto de ela não conseguir dar dois passos pelo facto de o vestido ser super justo (claramente, o vestido não foi desenhado para desfilar). Acho que está tudo tão errado aqui. Não sei como é que a Kim passou a noite sabendo que se inspirasse com mais força ou se entornasse uma pinga de Casal da Eira, podia f*** um vestido histórico. É por estas e por outras que nunca peço roupa emprestada às migas", terminou, deixando claro que faz parte do grupo de pessoas que não viram com bons olhos a escolha da socialite.

Importa realçar que, segundo consta, Kim Kardashian apenas usou o vestido original para subir a escadaria da Met Gala, após este momento a socialite trocou a peça por uma réplica.

Leia Também: Kim Kardashian emagrece 7 quilos para usar vestido de Marilyn Monroe