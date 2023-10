Idris Elba decidiu recorrer à terapia para conseguir lidar com "hábitos pouco saudáveis" na sua vida.

"É muita coisa", disse o ator, de 51 anos, em declarações no podcast 'Changes with Annie Macmanus'. "Com a terapia tenho vindo a pensar muito sobre mudanças", nota.

"Não é porque não goste de mim ou algo do género, é porque tenho alguns hábitos poucos saudáveis que se enraizaram. E trabalho numa indústria em que sou recompensado por esses hábitos que não são saudáveis", justifica.

Confessando ser "viciado no trabalho", o facto de estar sempre ocupado com diversos projetos teve um impacto negativo na sua vida.

"Tudo o que é exagerado não é bom, é preciso um equilíbrio", referiu, acrescentando que chegou a aceitar oportunidades que implicavam ficar afastado da família por meses.

Para o ator de Hollywood, a sua técnica passa agora por deixar de associar o trabalho a "relaxamento" e descanso.

