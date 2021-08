Ice-T lamentou a morte do amigo Joseph 'Taheim' Bryan numa publicação que fez no Instagram, na sexta-feira, depois de o escritor/produtor ter sido morto a tiro no seu carro.

De coração partido, o artista mostrou-se de rastos com o que aconteceu. "Era um homem bom que fazia coisas positivas. Ele escreveu e nós fizemos o filme 'Equal Standard' juntos. Ele tem uma mulher e uma filha linda", disse.

Segundo o que Ice-T escreveu, Joseph terá sido "seguido" no caminho para casa e foi "assassinado". "Estou devastado", rematou.

