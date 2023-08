O 'barco do amor' onde a princesa Diana e então companheiro, Dodi Al-Fayed passaram as últimas férias juntos, - antes do trágico acidente de viação em Paris que vitimou os dois, em 1997 - afundou-se recentemente no mar Mediterrâneo.

O iate despareceu depois de chocar com um objeto não identificado ao largo da localidade de Beaulieu-sur-Mer, perto de Nice, em França.

O naufrágio aconteceu no passado sábado, dia 28 de julho, e sete pessoas foram resgatadas, após o acidente, enquanto o barco acabou submerso a quase 2.500 metros de profundidade, segundo a polícia local, tendo a notícia sido conhecida esta sexta-feira.

Após o capitão do 'Cujo' - assim se chamava o barco - ter dado o alerta, os agentes que se deslocaram ao local detetaram uma fuga de água na parte dianteira do casco. Apesar das tentativas para 'salvar' a embarcação, não foi possível impedir que se afundasse.

O Cujo era propriedade de Dodi Al-Fayed na década de 1990 e o casal usou-o diversas vezes. Foi construído em Itália em 1972 pelo empresário John von Neumann.

