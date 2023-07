Charles Spencer, irmão da princesa Diana, faz questão de habitualmente fazer as mais diversas homenagens à 'princesa do povo' e, por isso, já foram várias as vezes em que mostrou imagens do lugar em que esta está enterrada.

Contudo, e conforme destaca a revista Hello!, o conde foi obrigado a fazer mudanças drásticas no local de maneira a que não fosse constantemente ocupado por visitantes.

Quem o confidenciou foi o príncipe Harry no seu livro de memórias 'Na Sombra'.

"A ponte foi removida para dar à minha mãe privacidade e para manter os intrusos afastados", notou na biografia lançada no início do ano.

Vale notar que o corpo de Lady Di encontra-se numa zona reservada na mansão Althorp, propriedade em Northamptonshire, que está na família de Diana há mais de 500 anos.



© Getty Images

O túmulo, rodeado por um lago - uma vez que se situa no centro de uma ilha -, não é aberto ao público, podendo apenas ser visitado por membros da família.



© Getty Images

Ainda assim, a Althorp House foi tornada num museu que pode ser visitado entre os meses de julho e setembro, à exceção do dia 31 de agosto, data da morte de Diana. O dinheiro arrecadado com as visitas reverte a favor do Fundo Memorial de Diana, Princesa de Gales.