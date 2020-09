Morreu o músico Ian Mitchell, ex-membro dos Bay City Rollers. Tinha 62 anos. Uma notícia que deixou a banda "profundamente triste".

"Estamos profundamente tristes com a notícia da morte de Ian Mitchell. Os nossos pensamentos e orações estão com a sua mulher, Wendy, a família e amigos. Descansa em paz, Ian", lê-se na legenda de uma fotografia do músico que foi partilhada, esta terça-feira, na página oficial de Instagram do grupo.

Como recorda a BBC, Mitchell juntou-se à banda em 1976, quando tinha 17 anos, tendo substituído Alan Longmuir. Nove meses depois, o músico deixou os Bay City Rollers para regressar à sua terra natal, Irlanda do Norte, onde se apresentou com amigos como o grupo Rosetta Stone.

Leia Também: Eládio Clímaco de luto. "Dias de silêncio e lágrimas. Passei com a dor"