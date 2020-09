"Sete dias de silêncio e lágrimas! Passei com a dor, com solidão, meu amigo, companheiro, irmão, conselheiro, meu pilar de vida. Incrédulo, continuarei", começou por desabafar Eládio Clímaco, esta quarta-feira, 2 de setembro, no Facebook.

O apresentador está de luto, como fez saber num longo e sentido desabafo partilhado na rede social.

"Vejo-te sentado no teu sofá de sempre, numa dolorosa miragem imaginária! Agora só me resta a lembrança da nossa vivência de 60 anos", acrescentou.

"Foste escultor, ator, dos primeiros, na RTP a preto e branco, voltaste mais tarde e fizeste um bom trabalho, jornalista, poeta com Natália Correia escreveste teatro, bailado e finalmente abraçaste a tua paixão, a pintura. Através dela recordar-te-emos sempre", continuou, mostrando-se de coração partido com a perda.

"[...] Sei que gostarias de ter tido nestes momentos os amigos que nunca esqueceste, 'os amores em tempos de pandemia'! Estive eu, os outros desapareceram, mas estive eu, sempre sentado a teu lado. Sei que gostarias de ter voltado atrás para o reconciliamento! Agora estás em paz com todos. Eu sei! Meu querido Óscar Alves, estarei sempre contigo! Continuarás a ser o "meu grande amigo". Fica na luz, meu querido", rematou.

