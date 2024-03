João Jesus reagiu nas redes sociais, na tarde desta quarta-feira, dia 6 de março, à morte de António-Pedro Vasconcelos. A notícia foi conhecida hoje através de um comunicado da família.

João, que trabalhou com António no filme 'Os Gatos Não Têm Vertigens', de 2014, partilhou uma fotografia de ambos tirada no Estádio da Luz e na legenda revelou que tinha intenções de fazer uma chamada telefónica com o realizador ainda hoje.

"Ia ligar-lhe hoje para irmos à bola amanhã e de repente tudo muda e somos confrontados com esta notícia que nunca devia ter aparecido", começou por escrever.

"António Pedro Vasconcelos respirava cinema e amor! De si guardo a sabedoria de um mestre. Que saudades vou ter de o ouvir falar sobre cinema e sobre o que ainda falta fazer. E claro, sobre o glorioso. Descanse em paz. Até já. Obrigado por tudo", acrescentou o ator, terminando com uma mensagem de força dirigida a Patrícia Vasconcelos, filha do cineasta.

Leia Também: Morreu António-Pedro Vasconcelos. Cineasta tinha 84 anos