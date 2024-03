Morreu o cineasta português António-Pedro Vasconcelos, aos 84 anos. A informação foi avançada esta manhã de quarta-feira, dia 6 de março, por João Soares, ex-ministro da Cultura, através do Facebook.

"Recebo com grande tristeza a notícia da morte de António Pedro Vasconcelos. Admirava-o muito como cineasta, a obra que nos deixa é notável. Também como cidadão cujas opiniões respeitava, e muitas vezes seguia", escreve o filho de Mário Soares.

O antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa destaca o apoio que o artista sempre manifestou ao PS e a Mário Soares e deixa por fim os pêsames à família.

António-Pedro Vasconcelos nasceu em Leiria, em 1939, e estreou-se como realizador cinematográfico em 1973, com o filme 'Perdido por Cem…'. Em 2022 realizou o seu último filme, 'Km 224', protagonizado por Ana Varela e José Fidalgo.

'O Lugar do Morto' (1984), 'Jaime' (1999), 'Os Imortais' (2003) e 'Call Girl' (2007) são outros filmes populares que fazem parte do currículo do cineasta.

[Notícia atualizada às 10h07]