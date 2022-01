Hulk e Camila Ângelo vivem uma fase radiante ao aguardarem a chegada do primeiro filho em comum.

Uma etapa que ficou registada numa recente sessão fotográfica que o casal protagonizou. E este momento foi depois partilhado no Instagram por ambos.

"Acumulando mais uma riqueza na minha vida! Filhos, sempre a maior riqueza e herança que recebemos do senhor", pode ler-se na publicação de Hulk.

De recordar que o jogador já é pai de Ian, de 13 anos, Tiago, de 11, e Alice, de seis, do casamento anterior com Iran, de quem se separou em 2019. Camila Ângelo é sobrinha da ex-mulher de Hulk, e o casal assumiu a relação meses depois da separação do futebolista.

