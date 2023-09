Hugh Jackman Deborra-Lee Furness anunciaram o fim do seu casamento de 27 anos na passada sexta-feira, dia 15 de setembro.

De acordo com a Page Six, o ator encontra-se "devastado" e, de facto, imagens divulgadas pela imprensa estrangeira mostram o ator com um semblante carregado.

Um jornalista falou brevemente com o ator, que foi visto na rua com roupa desportiva e já sem usar aliança. Questionando-o sobre como se encontra, o ator revelou que "é um momento complicado", mas que "apreciava o interesse demonstrado" pela imprensa, tal como pode ver aqui.

De recordar que o ex-casal tem dois filhos em comum, Oscar Maximiliam, de 23 nos, e Ava Eliot, de 18.

