Se é um fã de Hugh Grant certamente deu pela sua falta no grande ecrã nos últimos anos. Agora, prestes a voltar aos grandes papeis, o ator confessa que a pausa na sua carreira se deve a uma "má atitude".

O ator de 60 anos explica que deixou de ter convites para passeis principais.

“Desenvolvi uma má atitude a partir de 2005, depois de 'Music and Lyrics'", assume, dando conta de que depois deste filme foi convidado para um outro projeto que considera desastroso e que levou a que, na sua opinião, Hollywood tivesse desistido de si.

“Naquele ponto, não era eu a desistir de Hollywood. Hollywood desistiu de mim porque foi um desastre enorme aquele filme com a Sarah Jessica Parker ['Ouviste Falar dos Morgans?']", revela em declarações ao Los Angeles Times.

"Quer eu quisesse ou não, depois disso os dias de ser um ator principal muito bem pago acabaram de repente", revela, apontando o único ponto positivo deste período: "Foi um pouco embaraçoso, mas deixou-me livre para outras coisas", diz, referindo-se à família e mais concretamente ao tempo que passou a dedicar aos seus filhos.

Hugh está agora de volta com um papel importante em 'The Undoing', da HBO, onde irá contracenar com Nicole Kidman.

