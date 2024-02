Depois de Francisco Monteiro e de Miguel Vicente, eis que Patrícia Silva junta-se ao grupo de concorrentes que decidiu abandonar o ‘Big Brother - Desafio Final’.

A decisão foi comunicada no final da noite desta sexta-feira, 16 de fevereiro, aos colegas de casa, momento que foi transmitido no 'Extra', da TVI.

“Hoje vou embora. Quero desejar a todos boa sorte e que consigam chegar longe”, afirmou Patrícia.

“O motivo pelo qual estou a desistir é por não me identificar minimamente. Eu sei que cada um de vocês tem um bom coração, jogam é de maneira diferente”, completa.

Note-se que ao longo do dia, Patrícia tinha vindo a comentar a decisão com os colegas, a qual foi tomada após os embates com Érica Silva, que entrou esta semana no jogo.

Veja aqui o momento.

