Morreu a atriz Honor Blackman, conhecida como a famosa 'Pussy Galore' de '007 Contra Goldfinger'. Tinha 94 anos.

Uma informação que foi avançada pela família da artista ao The Guardian, tendo a mesma explicado que Honor morreu "de causas naturais" e que "não estão relacionadas com o novo coronavírus".

"É com muita tristeza que temos de anunciar a morte da Honor Blackman, de 94 anos. Ela morreu em paz devido a causas naturais, em sua casa, em Lewes, Sussex, rodeada da família. Ela era muito amada", começam por dizer em comunicado.

A atriz era mãe de Barnaby e Lottie, e tinha quatro netos, Daisy, Oscar, Olive e Toby.

"Além de ser uma mãe e avó muito adorada, Honor era uma atriz de talento criativo extremamente prolífico, com uma extraordinária combinação de beleza, inteligência e capacidade física, juntamente com a sua voz única e uma ética de trabalho dedicada, ela alcançou um estatuto icónico incomparável no mundo do cinema e do entretenimento. [...] Contribuiu para alguns dos grandes filmes e produções teatrais de nossos tempos", pode ler-se ainda na nota.

Recorde-se que a atriz também fez sucesso no papel de Cathy Gale em 'Os Vingadores', entre muitos outros.