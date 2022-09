Noémia Costa lembrou o aniversário de uma pessoa muito especial. A mãe da atriz, que já morreu, fazia anos a 16 de setembro, uma data que foi carinhosamente assinalada.

"Hoje há festa no céu! Será sempre o teu dia minha Eterna Mommy. A morte não é o fim, vives dentro de mim, da minha alma, do meu coração, sinto-te perto, como a mãe que sempre foste exímia protegendo as suas crias. Mommy tenho tantas saudades tuas. Mommy que benção ter-te como mãe ontem, hoje e sempre. Amo-te muito Mommy", escreveu na legenda de uma imagem da mãe.

