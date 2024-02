O Casino Estoril abrirá as portas às estrelas da TVI esta noite de domingo, 18 de fevereiro, numa gala que tem como objetivo celebrar o 31.º aniversário do canal.

A festa acontece um ano depois da polémica vinda a público pela voz de alguns convidados, maioritariamente ex-concorrentes de reality shows da estação, que deram conta de falta de comida e algum aborrecimento. Joana Diniz, Sónia de Jesus, Joana Albuquerque, Cristiana Jesus e Cláudio Alegre são alguns exemplos.

A situação, que deu que falar durante algumas semanas, poderá ter feito com que a TVI desistisse da ideia de reunir na plateia nomes relacionados com os reality shows da casa, algo que ainda não foi confirmado. Ainda assim, já se sabem algumas coisas acerca da festa.

A 'red carpet'

A noite começará com a tradicional passadeira vermelha que dá o arranque a todas as grandes galas nacionais e internacionais. A conduzir esta emissão especial vão estar Iva Domingues, João Montez e Zé Lopes e o início está marcado para as 19h10, de acordo com a grelha do canal. Às 20h começa o 'Jornal Nacional' e a gala propriamente dita vem depois, perto das 21h20.

Muita música

No que diz respeito a atuações musicais, sabe-se que os artistas que irão participar na festa são quase todos diferentes dos que o fizeram no ano passado. Tony Carreira, Ivandro, Diogo Piçarra, João Pedro Pais, Marisa Liz, Anjos, Syro, Álvaro de Luna, Mariza, Calema, Nuno Ribeiro, HBM e Banda Lua são os nomes confirmados. D'ZRT e Just Girls, que a 8 de junho deste ano se juntam aos 4Taste para um concerto de reencontro de bandas dos 'Morangos com Açúcar', vão subir juntos pela primeira vez a um palco.

Surpresas

No Instagram, a TVI tem deixado pistas sobre algumas das coisas que irão acontecer no palco do Casino Estoril. Uma delas incide sobre o lançamento de um "reality show inédito" que será feito por Cláudio Ramos.

Diretores novamente juntos em palco?

Na gala do 30.º aniversário, há precisamente um ano, Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz, diretora de Entretenimento e Ficção da TVI e diretor-geral deste mesmo canal, respetivamente, mostraram a todos que os rumores de um mal-estar entre os dois não passavam de pura especulação. Subiram juntos ao palco e cantaram até um tema cuja letra falava dessa má relação avançada por alguma imprensa cor-de-rosa.

Este ano, ao que tudo indica, Cristina Ferreira e José Eduardo Moniz voltarão a 'unir esforços' na festa de aniversário. "Juntos até à última gargalhada", faz notar uma outra publicação, feita nas redes sociais, a propósito dos dois diretores de Queluz de Baixo.

Mães em destaque

Maria Botelho Moniz, Leonor Seixas, Alice Alves e Andreia Vale são quatro rostos da TVI que foram mães nos últimos meses. Segundo as redes sociais do canal, essa alegria vivida por estas figuras públicas irá merecer um apontamento algures durante a gala. Ora veja:

Aproveite para rever aqui a gala do 30.º aniversário da TVI enquanto espera por mais uma noite de festa.

Leia Também: Após duras críticas, Bernardo Sousa desiste do 'Dança com as Estrelas'