Morreu Hilton Valentine, guitarrista e um dos fundadores da banda de rock The Animals. Tinha 77 anos. Uma notícia que foi confirmada pela ABKCO Music & Records, na passada sexta-feira, 29 de janeiro. Até ao momento, não se sabe qual foi a causa da morte.

"As nossas mais profundas condolências para a família e amigos de Hilton Valentine que morreu esta manhã, aos 77 anos", lê-se na página de Twitter da editora.

"Membro fundador e guitarrista original dos The Animals, Valentine foi um guitarrista pioneiro que influenciou o som do rock and roll nas próximas décadas", acrescentaram.

Nascido em Northumberland, Inglaterra, cedo se apaixonou pela música, tendo começado a tocar guitarra aos 13 anos. Em 1963, juntou-se aos The Animals ao lado de Eric Burton, Chas Chandler, Alan Price e John Steel.

