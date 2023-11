Carolina Deslandes aceitou o desafio de ser uma das concorrentes da quarta temporada do programa da RTP - 'Taskmaster' - espaço no qual tem tido a oportunidade de conviver com Toy, que está de volta ao formato.

Ainda esta sexta-feira, 10 de novembro, a cantora partilhou com os seguidores da sua página de Instagram, através das stories, um vídeo hilariante no qual pede ao músico para fazer uma dança sensual.

Em tronco nu, Toy faz movimentos com a barriga que deixaram Deslandes a rir às gargalhadas - poderá ver o vídeo no vídeo da galeria.

Vale notar que esta nova temporada conta ainda com Madalena Abecassis e Cândido Costa, que se iniciaram anteriormente.

Leia Também: Revelado o convidado da grande final do 'Taskmaster'