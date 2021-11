Tânia Ribas de Oliveira recebeu esta quarta-feira no programa 'A Nossa Tarde' o músico Anselmo Ralph. O artista angolano marcou presença no formato da RTP para promover o espetáculo Anselmo Ralph & Amigos Vs Gilmário Vembra.

Tudo corria como esperado até ao momento em que a apresentadora teve de dizer o nome do comediante que protagoniza este espetáculo ao lado de Anselmo. Tânia chamou-lhe primeiro Gilmário Vieira e depois Gervásio Vemba... Um momento que deixou a apresentadora e até Anselmo Ralph a chorar a rir.

"Tu andas a trabalhar demais, Tânia", reagiu o músico perante o engano.

Brincando com a divertida situação, a produção do programa 'A Nossa Tarde' recordou o divertido momento através de um vídeo partilhado nas redes sociais e, em nome da apresentadora, prometeu: "A Tânia Ribas de Oliveira vem por este meio endereçar as mais sinceras desculpas a Gilmário Vemba e promete que quando ele vier ao 'A Nossa Tarde' não se irá enganar no seu nome. Gilmário Vemba, o convite está feito".

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Nossa Tarde (@anossatarde.rtp)

Leia Também: Tânia Ribas recua 16 anos no tempo e lembra equipa: "Que saudades"