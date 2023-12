"A única hora a que posso publicar isto": esta foi a legenda que Cristina Ferreira escolheu para um divertido vídeo que partilhou na sua página de Instagram.

O momento retrata os bastidores de uma sessão de fotografias que a apresentadora fez com Bruno Cabrerizo, com quem irá apresentar a próxima edição do programa 'Dança com as Estrelas'.

Conforme poderá ver na gravação (disponível na galeria), a dupla de amigos tenta posar de diversas formas, sendo que nem sempre corre bem...

