Sara Barradas decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram um momento hilariante e do qual, com certeza, nem ela, nem o marido, José Raposo, ir-se-ão esquecer.

A atriz começa por explicar que teve de sair cedo de casa para ir para a televisão, pelo que foi o companheiro que ficou encarregue de dar a papa à pequena Lua.

Vendo que o leite de aveia tinha acabado, José perguntou a Sara se haveria mais e a artista respondeu para usar pequenos pacotes que ainda tinha guardados na despensa.

Qual não é o espanto de Raposo ao perceber que a papa estava bastante espessa. Achando estranho, Sara revela que juntou as peças na sua cabeça até perceber que na verdade o companheiro não tinha usado leite, mas sim natas de aveia.

