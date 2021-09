Diana Chaves e João Baião entrevistaram esta sexta-feira Carolina Deslandes, Carlão e Fernando Daniel no âmbito da campanha de regresso às aulas que os três cantores protagonizaram para a marca Staples. Uma conversa que ficou marcada por um momento de chorar a rir.

Fernando Daniel recordava os seus tempos de jovem estudante quando foi interrompido pelo relógio de João Baião.

Sim, percebeu bem, o smartwatch do apresentador 'falou' em direto no programa da SIC para questionar: "Não sei se entendi direito".

O momento fez todos os intervenientes soltarem valentes gargalhadas, particularmente João Baião.

O apresentador brincou com a situação e até conversou com o seu relógio, terminando depois com um pedido de desculpas pelo que havia acabado de acontecer.

Assista aos primeiros minutos do vídeo que aqui se encontra disponível para rever este momento.

