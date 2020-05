Atualmente a desfrutar de um dia cheio de sol, Diogo Valsassina partilhou um vídeo muito divertido na sua conta de Instagram. Nesse momento, o ator aparece com o seu carismático cão, Bart, enquanto simula uma das cenas mais emblemáticas do filme 'Titanic'.

"O Bart é mesmo o king of the world [rei do mundo]. E cabíamos os dois no barco, tal como o Jack e a Rose cabiam na porta, mas o Bart é um mimado", disse na legenda da publicação.

Desde logo, o ator recebeu inúmeros elogios dos fãs que não ficaram indiferentes ao divertido momento.

Ora veja!

