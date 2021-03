Hilaria Baldwin, mulher de Alec Baldwin, surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma imagem onde reúne várias fotografias dos seis filhos, captadas mais ou menos com a mesma idade.

Uma partilha onde pode ver as crianças em bebé, tendo pedido aos fãs para adivinharem quem era quem.

Além das semelhanças físicas, as crianças estão a usar um gorro com as mesmas cores.

Recorde-se que o casal tem em comum a pequena Maria Lucia, de 15 dias, Eduardo Pau Lucas, de seis meses, Romeo Alejandro David, de dois anos, Leonardo Ángel Charles, de quatro, Rafael Thomas, de cinco, e Carmen Gabriela, de sete. O ator é ainda pai de Ireland, de 25 anos, fruto da relação anterior com Kim Bassinger.

