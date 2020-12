A morte de Matheus, da dupla com Lucas, chocou várias figuras públicas que fizeram questão de prestar a sua homenagem ao músico brasileiro nas redes sociais.

Foi o caso de Herman José. O apresentador partilhou na sua conta de Instagram um vídeo no qual mostra a última vez que esteve à conversa com o cantor no seu programa da RTP1 - 'Cá Por Casa'.

"Edilson da Silva Rodrigues, o Matheus da dupla Lucas e Matheus sucumbiu ao malfadado coronavirus aos 57 anos", nota.

"Era um tipo encantador, profissional e muito afável. Há pouco mais de um ano estivemos juntos no meu #caporcasa. Fica um abraço para a família, e a tristeza de ver partir mais um homem bom tão prematuramente", lamenta.

Leia Também: Cantor Matheus morre vítima de Covid-19 depois de ter estado em Portugal