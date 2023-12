Herman José será um dos convidados especiais que o 'Joker' irá receber nos próximos dias.

O concurso, conduzido por Vasco Palmeirim, terá as habituais emissões com fins solidários que juntam as estrelas do canal e, nesse sentido, Herman aceitou ser posto à prova.

O humorista contou ainda com o apoio de Joana Pais de Brito, como é possível ver pelo vídeo de promoção que publicou no Instagram.

O episódio em causa irá para o ar na próxima quarta-feira, dia 27 de dezembro, às 21h, mas entretanto pode ver na galeria o vídeo de promoção.

