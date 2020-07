Herman José recorreu à sua página de Instagram para lamentar a morte do amigo realizador Nuno Teixeira. Tinha 76 anos.

"O Nuno realizou o meu 'Tal Canal', o histórico 'Humor de Perdição', e mais tarde o 'Casino Royal'", escreveu, destacando alguns dos trabalhos do realizador português.

"Tivemos sempre uma ligação cordial e perfeita. Só discutimos uma vez… Quando eu insisti que incluíssemos o blooper do Engenheiro Carlos Saraiva da Euromíssil no alinhamento do nosso 'Tal Canal'. Achava ele que assumir a fragilidade, seria pouco ortodoxo e nada profissional. E tinha razão à luz das regras da época… Mesmo assim insisti na temeridade, por achar que o prazer que provocava no nosso público fiel, compensaria a mancha na pureza técnica do produto final. Acabou por ceder. E mais tarde por adorar a ideia. A partir desse momento, sempre que eu dizia 'mata', ele acrescentava 'esfola'", recordou.

"O Nuno ocupa um lugar de destaque na galeria dos meus afetos. Ao lado do Fernando Ávila, do Thilo Krassman, do Pedro Osório, do Nicolau e de tantos outros", acrescentou de seguida, deixando ainda uma palavra de conforto à família de Nuno Teixeira: "O meu abraço sentido à sua querida família".

