Herman José continua a divertir os seguidores do Instagram com as suas hilariantes partilhas. A fazer enorme sucesso nas últimas horas está uma dobragem de chorar a rir.

O apresentador, ator e humorista resolveu pegar num vídeo de Ágata e fazer com ele uma dobragem.

"Olá, eu sou a Ágata e aqui, dentro desta embalagem, tenho as cinzas do meu maldito amor que me enlouquece e que, às vezes, parece que faz bruxedo", pode ouvir-se nas imagens, agora disponíveis na galeria.

Leia Também: Herman José: "Júlia Pinheiro, o nosso filho é um orgulho"