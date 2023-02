Herman José continua a divertir os portugueses com as suas paródias e desta vez decidiu 'trazer' para o programa da RTP a família de Cristiano Ronaldo - a companheira, Georgina Rodríguez, e a mãe, Dolores Aveiro.

Mas não ficou por aqui. O humorista fingiu uma entrevista de Georgina e Dolores a Júlia Pinheiro, da SIC.

Após partilhar este momento no Instagram, foram muitas as reações que recebeu na caixa de comentários de seguires que ficaram muito divertidos, entre eles nomes bem conhecidos do grande público. "Que maravilha", escreveu o artista FF (Fernando Fernandes).

